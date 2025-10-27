Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महिला ने पति और ननदोई पर लगाया मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुल‍िस कर रही जांच

    By Bhagwant Singh Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    चंदौसी में एक महिला ने अपने पति और ननदोई पर मारपीट और बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने ननदोई को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, केवल चोट लगने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और झूठे आरोप साबित होने पर महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, चंदौसी। नगर के एक मुहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली में पहुंचकर पति व ननदोई पर मारपीट करने और बाद में बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने ननदोई काे को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    महिला ने बताया कि वह पति के साथ एक कालोनी में किराए के मकान में रहती है। उसके पति फल का ठेला लगाते है। रविवार की सुबह 11 बजे अपनी तीन बेटियों के साथ दवा लेने के लिए सीता रोड से जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसका पति मिला। आरोप है कि पति महिला व बेटियों को दवा दिलाने के बहाने अपनी बहन के घर ले गया। वहां पर पहुंचते ही पति और ननदोई ने महिला के साथ मारपीट की और फिर दोनों नौ वर्षीय बड़ी और ढाई वर्षीय छोटी बेटी को लेकर कहीं चले गए। रात करीब आठ बजे पति दोनों बच्चियों को लेकर आया।

    कुछ देर बाद छोटी बेटी रोने लगी। सोमवार की सुबह में महिला बच्ची को लेकर कोतवाली पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई और कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर आरोपित ननदोई को हिरासत में लिया गया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मामला संज्ञान में आने के बाद क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह भी कोतवाली पहुंचे और महिला के आरोपों की गहनता से जांच शुरू की गई लेकिन, मेडिकल रिपोर्ट ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। क्योंकि डाक्टर ने बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की। डॉक्टरों ने केवल चोट लगने की बात कही है। इसके बाद पुलिस ने महिला की मां एवं बहन आदि से पूछताछ की।

    सीओ ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की पूरी जांच की जा रही है। डाक्टरों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक जांच में यह प्रतीत होता है कि महिला ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय पूरी जांच के बाद ही लिया जाएगा। अगर जांच में झूठे आरोप सिद्ध हुए, तो महिला के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।