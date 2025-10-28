यूपी में SIR के लिए क्या रहेगी टाइमलाइन? बीएलओ आपके घर तीन बार करेंगे विजिट

संवाद सहयोगी, बहजोई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पात्रता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है जिसके तहत जनपद में यह कार्य चार नवंबर से प्रारंभ होकर चार दिसंबर तक चलेगा।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चार नवंबर से चार दिसंबर तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और पुनर्व्यवस्था का कार्य किया जाएगा, नियंत्रण सारणी को अपडेट कर प्रारूप नामावली चार दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी और नौ दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया की ओर से जारी निर्देश में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक मतदाता तक बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित और प्राप्त करेंगे। प्रत्येक मतदाता को अलग-अलग गणना प्रपत्र दिया जाएगा जिसमें उसकी वर्तमान प्रविष्टियां पहले से अंकित होंगी। गणना प्रपत्र के साथ दिशा-निर्देश वाला सूचना पत्र भी संलग्न रहेगा जिससे मतदाता सही तरीके से विवरण भर सके।

यदि बीएलओ के भ्रमण के दौरान कोई घर बंद पाया जाता है तो वह गणना प्रपत्र स्लिप के रूप में घर में डाल देगा और कम से कम तीन बार विजिट कर फार्म प्राप्त करेगा। मतदाता अपने गणना प्रपत्र में सभी विवरण यथावत भरकर, नवीनतम रंगीन फोटो लगाकर और हस्ताक्षर कर संबंधित बीएलओ को सौंपेगा।

इच्छुक मतदाता अपना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखी जाएगी जबकि दूसरी प्रति पर पावती देकर मतदाता को दी जाएगी। जिन मतदाताओं द्वारा चार नवंबर से चार दिसंबर के बीच अपना गणना प्रपत्र सही तरीके से जमा कर दिया जाएगा, उनके नामों को सम्मिलित करते हुए नौ दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा।

इसके उपरांत आठ जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी जबकि नौ दिसंबर से इकतीस जनवरी तक संबंधित ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करने, सुनवाई, दस्तावेज सत्यापन और गणना प्रपत्रों पर निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत सात फरवरी 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी जिससे विधानसभा चुनावों की तैयारी प्रक्रिया को नई गति मिलेगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण की टाइमलाइन



28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025: गणना की तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण कार्य।

4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025: मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और पुनर्व्यवस्था।

4 दिसंबर 2025 तक: नियंत्रण सारणी का अद्यतन और प्रारूप नामावली की तैयारी।

9 दिसंबर 2025: प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन।

9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026: दावे और आपत्तियों की अवधि।

9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026: नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया।

3 फरवरी 2026 तक: अंतिम जांच और आयोग से अनुमति प्राप्त करना।

7 फरवरी 2026: अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन। मतदाताओं को क्या करना होगा

- बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र में अपनी प्रविष्टियों की जांच करें।

- यदि जानकारी सही है तो उसे यथावत भरें, कोई संशोधन आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से दर्ज करें।

- गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम रंगीन फोटो लगाएं और हस्ताक्षर करें।

- भरा हुआ प्रपत्र संबंधित बीएलओ को निर्धारित अवधि में जमा करें।

- घर बंद होने की स्थिति में बीएलओ द्वारा छोड़ी गई स्लिप प्राप्त कर फार्म भरें और लौटाएं।

- चाहें तो अपना गणना प्रपत्र आनलाइन भी भर सकते हैं।

- पावती स्लिप अवश्य प्राप्त करें और सुरक्षित रखें।