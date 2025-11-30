Vegetable Price Hike: महंगाई की मार से बिगड़ा घर का बजट, सब्जियों और फलों के दाम बढ़े

संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी। शादी–विवाह के सीजन यानी साहलग की शुरुआत होते ही सब्जी और फलों के दामों में भारी उछाल आया है। बढ़ती मांग और कम आवक के कारण मंडी से लेकर फुटकर बाजार तक दाम लगातार चढ़ते जा रहे हैं। सब्जी के मूल्य साहलग की शुरूआत से बढ़ना शुरू हो गए थे और अब लगातार बढ़ना शुरू हो गए है।

इन दिनों भी सबसे अधिक बढ़ोतरी टमाटर, भिंडी, भसींडा और मटर में देखने को मिल रही है। जहां पर शादी- विवाह के सीजन से पहले भिंडी 20-25 रुपये बिक रही थी आज 125 रुपये किलो बिक रही है। इसके साथ टमाटर 60 से लेकर 80 रुपये किलो तक पहुंच गया है, जबकि भसींडा के दाम 160 रुपये किलो तक जा पहुंचे हैं। वहीं मटर भी ऊंचे दामों पर बिक रही है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है।

मंडी से फुटकर तक महंगाई की मार, रसोई पर बढ़ा दबाव सब्जी व्यापारी कैलाश कुमार का कहना है कि इस समय मंडी में सब्जियों की आवक कम है, जबकि साहलग के चलते मांग कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में दामों में और बढ़ोतरी से इंकार नहीं किया जा सकता। बाजारों में फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह तक भी मांग बढ़ने की संभावना है। उधर, सुनीता, सीमा, साधना आदि का कहना है कि हर रोज बढ़ते दामों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है। अगर ऐसे ही दाम बढ़ते रहे तो हरी सब्जियां खरीदना मुश्किल हो जाएगा।

साहलग में मांग दोगुनी हो जाती है, इसी वजह से दाम बढ़ रहे सब्जी आढ़ती रियासत का कहना है कि साहलग में मांग दोगुनी हो जाती है, इसी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर और मौसम में बदलाव और फसलों की कम पैदावार के कारण आवक प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर थोक और फुटकर दोनों बाजारों पर पड़ रहा है।

सब्जी पहले के दाम अब के दाम फूलगोभी 20–25 रुपये 35–40 रुपये किलो

हरी मिर्च 15- से 20 रुपये 40–50 रुपये किलो

भिंड़ी : 20- से 25 रुपये 115–125 रुपये किलो

नया आलू: 15–20 रुपये 30-40 रुपये किलो

प्याज: 15 रुपये 20 25 रुपये किलो

मटर : 50- से 60 रुपये 80–100 रुपये किलो

गाजर: 20-25 ररुपये 30-40 रुपये किलो

गाजर: 70-80 रुपये 160-180 रुपये किलो

टमाटर-20 से 30 रुपये 60- 80 रुपये किलो