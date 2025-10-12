Language
    UPPSC PCS Exam 2025: जिले में पहली पाली की परीक्षा में अनुपस्थित रहे 3,318 परीक्षार्थियों, सुरक्षा के कड़े इंतजार

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    बहजोई में राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 के लिए 13 केंद्र बनाए गए। पहली पारी में 5,660 में से 2,342 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 3,318 अनुपस्थित थे। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए, केंद्रों पर पुलिस तैनात रही और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक लगाई गई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात थे।

    जिले में पीसीएस परीक्षा की पहली पारी में 3,318 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। रविवार को राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2025 के लिए जनपद में बनाए गए तेरह परीक्षा केंद्रौं पर सुबह 9: 30 बजे शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा में 5,660 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।

    जिसमें 2,342 परीक्षार्थी उपस्थित हुए तथा 3,318 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।

    परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए केंद्रों पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है और अभ्यार्थियों को चेकिंग के बाद एग्जाम हॉल में भेजा गया।

    किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर रोक है। वहीं, जिले में कई बनाए गए सेंटर पर कई अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है।