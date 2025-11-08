यूपी में लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर प्रशासन की कड़ी नजर, पोर्टल पर अपलोड होगी समय सारणी

संवाद सहयोगी, बहजोई। परिषदीय विद्यालयों में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के कामकाज पर अब नजर होगी। क्योंकि अब जनपद के परिषदीय विद्यालयों की समय सारणी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ताकि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को विद्यालय संचालन की सटीक जानकारी मिल सके। प्रत्येक कक्षा का समय 40 मिनट निर्धारित किया गया है। जबकि मध्यान्ह भोजन के लिए 30 मिनट का समय तय किया गया है।

जिले में 253 जूनियर हाई स्कूल, 814 प्राथमिक विद्यालय, 222 कंपोजिट विद्यालय तथा दस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। जिनमें 1,53,158 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। वहीं जनपद में 3406 शिक्षक व 1580 शिक्षामित्र, 296 अनुदेशकों की तैनाती हैं।

जिला समन्वयक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन 15 मिनट का समय प्रार्थना सभा, योग और उपस्थिति गणना के लिए रहेगा। जिला समन्वयक दीनदयाल शर्मा ने बताया कि विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन 15 मिनट का समय प्रार्थना सभा, योग और उपस्थिति गणना के लिए रहेगा।

विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय सारणी तैयार की जाएगी। प्रधानाध्यापक कक्षाओं का विभाजन और अध्यापकों का आवंटन स्वयं करेंगे। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन की जांच की जाएगी।

कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों की समय सारणी अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने और बच्चों के लिए शिक्षा का सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है।