UP Police Encounter: लूट और चोरी के मामलों में फरार 50 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, संभल। लूट और चोरी के मामलों में वांछित 50 हजार के इनामी इमरान को बनियाठेर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

सीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे पुलिस ने नेहटा रोड से चंदौसी जाने वाली रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर वहां से जा रहा था।

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। पुलिस के पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायर झोंक दिए, जिसमें बनियाठेर थाना के कांस्टेबल संजीव घायल हो गए।

बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हो गया। उसकी पहचान इमरान के रूप में हुई है। वह बरेली जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह का रहने वाला है।

मुठभेड़ में उसके दाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस, दो खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायलों को इलाज के लिए चंदौसी सीएचसी लाया गया है।