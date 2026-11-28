जागरण संवाददाता, संभल। जिम में व्यायाम करते समय अचानक असमोली थाने की मढ़न पुलिस चौकी पर तैनात कॉन्स्टेबल मोन्टू कुमार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 14 दिन तक चले उपचार के बाद शनिवार तड़के मेरठ के निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

कॉन्स्टेबल मोन्टू कुमार वर्ष 2021 बैच के थे। वह मूल रूप से मेरठ जिले के गांव भदौड़ा के निवासी थे। करीब 14 दिन पहले वह मढ़न स्थित एक जिम में व्यायाम करने गए थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।