जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह मुरादाबाद-टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव नेकपुर रोड दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद सड़क पर गिरे छात्र को पीछे से आए अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक सिपाही परवेज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को कॉसमॉस अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

बाइक से ट्यूशन जा रहा था सोंटी गांव नेकपुर निवासी लेखराज का 17 वर्षीय बेटा सोंटी बुधवार सुबह करीब सात बजे बाइक से पीपलसाना में ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। इसी दौरान गांव मूलावान निवासी महबूब हुसैन का 23 वर्षीय पुत्र परवेज बाइक से मुरादाबाद की ओर जा रहा था। नेकपुर रोड पर कपड़े के गोदाम के पास दोनों की बाइकों में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए।