जागरण संवाददाता, संभल। संभल हिंसा की जांच में अहम भूमिका निभाने वाले सीओ कुलदीप कुमार का मुरादाबाद तबादला हुआ है। उनकी जगह आजमगढ़ में सीओ सिटी रहे शुभम तोदी को संभल भेजा गया है।

24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद 27 नवंबर 2024 को संभल में तैनात हुए कुलदीप कुमार को जांच के लिए गठित एसआइटी का प्रभारी बनाया गया था। उनके सुपरविजन में हिंसा से जुड़े 12 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल हुई। वह इन मामलों की पैरवी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अक्टूबर 2026 को उन्हें वीरता पदक प्रदान किया था। वर्ष 2019 में बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में 15 लाख रुपये की लूट के बाद बदमाशों से मुठभेड़ में उन्होंने साहस दिखाया था। इस दौरान बदमाशों की गोली से ज्वैलर्स के मुंशी घायल हुए थे।