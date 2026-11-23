अलीगढ़ में दो नए डिप्टी एसपी तैनात, सीओ छर्रा महेश कुमार का कानपुर तबादला
उत्तर प्रदेश पुलिस में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए हैं। अलीगढ़ में अभिषेक कुमार राहुल और राजीव कुमार गुप्ता को डिप्टी एसपी के पद पर तैनात किया गया है, जबकि सीओ छर्रा महेश कुमार का तबादला कानपुर नगर कमिश्नरेट कर दिया गया है।
HighLights
अलीगढ़ में दो नए डिप्टी एसपी तैनात किए गए
अभिषेक कुमार राहुल और राजीव कुमार गुप्ता को तैनाती
सीओ छर्रा महेश कुमार का कानपुर कमिश्नरेट तबादला
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। 22 नवंबर को जारी तबादला आदेश के तहत अभिषेक कुमार राहुल और राजीव कुमार गुप्ता को अलीगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं, छर्रा सर्किल के सीओ महेश कुमार का तबादला कानपुर नगर कमिश्नरेट किया गया है।
दोनों नए अधिकारियों को अलीगढ़ में किस सर्किल की जिम्मेदारी मिलेगी, यह उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद तय होगा। तबादला आदेश के तहत एक ही स्थान पर निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है।
अभद्र भाषा का वीडियो प्रसारित होने पर मुख्य आरक्षी निलंबित
पुलिसकर्मी का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो प्रसारित होने पर एसएसपी ने मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। मामला बन्नादेवी थाना क्षेत्र की सारसौल चौकी से जुड़ा है। वीडियो में मुख्य आरक्षी संजीव यादव अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं।
चौकी के बाहर दोनों विवाद करने लगे थे शिकायत लेकर आने वाले
क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय श्री धनंजय सिंह के अनुसार, बन्ना देवी थाना क्षेत्र की सारसौल चौकी पर दो पक्ष अपनी शिकायत लेकर आए थे। चौकी के बाहर दोनों विवाद करने लगे। इसी मामले को शांत कराने के लिए संजीव यादव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।
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