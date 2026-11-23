जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। 22 नवंबर को जारी तबादला आदेश के तहत अभिषेक कुमार राहुल और राजीव कुमार गुप्ता को अलीगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं, छर्रा सर्किल के सीओ महेश कुमार का तबादला कानपुर नगर कमिश्नरेट किया गया है।

दोनों नए अधिकारियों को अलीगढ़ में किस सर्किल की जिम्मेदारी मिलेगी, यह उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद तय होगा। तबादला आदेश के तहत एक ही स्थान पर निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है।

अभद्र भाषा का वीडियो प्रसारित होने पर मुख्य आरक्षी निलंबित पुलिसकर्मी का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो प्रसारित होने पर एसएसपी ने मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है। मामला बन्नादेवी थाना क्षेत्र की सारसौल चौकी से जुड़ा है। वीडियो में मुख्य आरक्षी संजीव यादव अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं।