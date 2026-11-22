जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गरीबों के हक का राशन बाजार में खपाने का खेल चल रहा था। राशन कार्डधारकों से सस्ते दाम पर चावल खरीदकर उसे गोदाम में इकट्ठा किया जा रहा था। फिर छोटे कारोबारियों के जरिये उसका अवैध कारोबार किया जा रहा था। शहर के गंगा धर्मकांटा के बराबर स्थित गोदाम पर पूर्ति विभाग की जांच में 314 कट्टों में भरा 18.54 टन चावल बरामद हुआ है। जांच में चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में वितरित होने वाले फोर्टिफाइड चावल के अनुरूप मिला।

पूर्ति विभाग ने रजत चौहान, भोला ठाकुर, शरफराज और गगन समेत अन्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए देहलीगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इस पूरे खेल की शिकायत जलालपुर निवासी गगन ने 12 नवंबर को मंडलायुक्त से की थी। इसके अगले दिन 13 नवंबर को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वेद प्रकाश, पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार और विभागीय टीम ने गोदाम पर छापा मारा। वहां रजत चौहान मिला। गोदाम में रखे चावल के कट्टों पर आटा, मैदा और सूजी लिखा था। किसी फर्म का नाम या कीमत दर्ज नहीं थी।

गोदाम में मिले 314 कट्टे, सरकारी चावल की पुष्टि रजत चौहान ने टीम को 250 कट्टों में 19 टन चावल होने की जानकारी दी। उस समय टीम ने चावल उन्हें सुपुर्द कर दिया। इसके बाद 17 नवंबर को पूर्ति विभाग की टीम दोबारा गोदाम पहुंची। इस बार रजत चौहान के मुनीम उदित कुमार मौजूद मिले। विपणन निरीक्षक शशांक गुप्ता ने चावल की जांच की तो वह सरकारी राशन के चावल के अनुरूप मिला।

कट्टों की गिनती और तौल कराई गई तो 314 कट्टों में 18.54 टन चावल मिला। पहली बार बताई गई मात्रा और दोबारा हुई जांच में सामने आए आंकड़ों में अंतर भी मिला। इसके बाद टीम ने चावल कब्जे में लेकर उचित दर विक्रेता विद्याराम शर्मा की सुपुर्दगी में दे दिया।