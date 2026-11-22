जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहारों, धार्मिक आयोजनों व प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 16 जनवरी 2027 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम अविनाश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत शादी समारोहों में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्टर-बैनर लगाने व सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती व कार्तिक पूर्णिमा, 16 दिसंबर को गरीब नवाज का उर्स, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 25 दिसंबर को क्रिसमस, एक जनवरी को नववर्ष व 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल पर रोक आदेश के अनुसार मैरिज होम और बैंक्वेट हाल संचालक शादी में लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन होने पर पुलिस को सूचना देनी होगी। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक खबरें फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, आपत्तिजनक नारे लगाने और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।