राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस परिवार के बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष प्रशिक्षण व कोचिंग की व्यवस्था करेगी। इसके लिए जल्द योजना तैयार की जाएगी। पुलिस परिवार के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों और अनुभवी प्रशिक्षकों की मदद से बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया जाएगा।

35वीं वाहिनी पीएसी परिसर में रविवार को वामा सारथी खेलोत्सव-2026 के समापन पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि बच्चों को बड़े सपने देखने चाहिए और अनुशासन व निरंतर परिश्रम से उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। खेलों में हार से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ना जरूरी है।