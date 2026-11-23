जागरण संवाददाता, लखनऊ। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे सोमवार को लखनऊ से गोरखपुर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन वापसी में भी लखनऊ की राह आसान करेगी।

ट्रेन 04218 स्पेशल लखनऊ से सोमवार को सुबह सात बजे चलेगी। यह ट्रेन बाराबंकी से 7:37 बजे, अयोध्या कैंट से 9:10 बजे, अयोध्या धाम से 11 बजे, मनकापुर से दोपहर 12:17 बजे, बस्ती से 1:32 बजे, खलीलाबाद से 2:07 बजे छूटकर गोरखपुर दोपहर तीन बजे पहुंचेगी।