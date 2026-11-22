डिजिटल टीम, लखनऊ। 'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूर्ण होने पर लगी प्रदर्शनी का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान प्रदर्शनी को युवाओं का खूब साथ मिला। युवाओं ने 'योगी की पाती' का अवलोकन किया और अपने विचार भी कैनवास पर लिखकर साझा किए। 'रंग दे बसंती' की तरफ से रविवार को सांस्कृतिक सांझ आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अवधी, भोजपुरी समेत विभिन्न लोकगीतों/लोकनृत्य का खूब आनंद उठाया।

फोक मीडिया फाउंडेशन की तरफ से खुशी एंड टीम के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। गणेश वंदना 'गजानन गणराया' से ईश वंदना की गई। इस पर कलाकार अभिजीत, राम शास्त्री, कृष्ण रावत, अंशिका, संध्या, निक्की, हीना ने बाबा के चरणों में मंगलकामना की। इसके बाद 'राजा जनक जी के बाग में अलबेला दूल्हा आयो' पर इन कलाकारों संग युवाओं ने नृत्य किया।

दर्शकों ने आध्यात्मिक सरिता में डुबकी लगाई 'आज अवध में राम आये हैं' पर भी दर्शकों ने आध्यात्मिक सरिता में डुबकी लगाई। अंशिका, संध्या, शालू, निष्ठा, राम, कृष्ण रावत, यशी, विनय, शिवांग, अभिषेके दुबे, निशांत पांडेय, उद्भव सिंह की सामूहिक प्रस्तुति ने राहगीरों को रुककर झूमने पर विवश कर दिया। कोरियोग्राफर की भूमिका राकेश कुमार व खुशी ने निभाई। अवधी लोकनृत्य खुशियां मनावे किसान हो, लहरे खेत में फसलिया पर संगमलता, शालिनी, नीतू, खुशी आदि कलाकारों ने अन्नदाता की लहलहाती फसल से किसानों के मनोभाव को प्रकट किया।

मोबाइल की लाइट जलाकर खूब नाचे जेन-जी सांस्कृतिक आयोजनों पर श्रोताओं ने मोबाइल की लाइट जलाकर खूब नृत्य किया और माहौल को खुशनुमा बना दिया। अंश एंड टीम ने लाइव बैंड की प्रस्तुति दी। मुंबई से आए गायक अंश ने बॉलीवुड गानों से 1090 चौराहे से गुजर रहे राहगीरों को भी रुकने पर विवश कर दिया। अंश ने उनकी तारीफ में कहें क्या- न तुम जानो- न हम, इंतजार हो गई इंतहा की, प्यार हुआ-इकरार हुआ आदि गानों पर जेन जी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। अंश के साथ ऑर्गन पर आदित्य, ड्रम पर ऋषभ, गिटार पर शहनवाज ने संगत की।

'उत्तम से अब सर्वोत्तम बना प्रदेश' प्रदेशवासियों ने इस अवसर पर 'योगी की पाती' का अवलोकन किया और प्रदर्शनी में लगे कैनवास पर अपने मनोभाव भी लिखे। अनुपम कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिभावक वाली छवि की सराहना की। रोहित गुप्ता ने लिखा कि योगी हैं तो गुंडों का सफाया हुआ। एक प्रशंसक ने मनोभाव प्रकट किया 'वी लव योगी बाबा', अंशिका ने 'वी लव बुलडोजर बाबा', पुलकित ने लिखा कि 'वन गोल-वन मिशन- योगी 3.0' लिखकर मनोभाव प्रकट किया। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी अपने 'मन की आवाज' को लेखनी के जरिये शब्द दिए।

‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ ने युवाओं से किया संवाद ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की टीम ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान टीम ने युवाओं को प्रदेश में बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों, विभिन्न क्षेत्रों में आए सकारात्मक बदलावों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘उत्तम प्रदेश’ के संकल्प एवं विजन से अवगत कराया। प्रदर्शनी के दौरान युवाओं ने ‘फ्रेंड्स ऑफ योगी’ की पहल में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस दौरान कई वालंटियर्स ने क्विज में भी भाग लिया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों से जुड़े सवाल पूछे गए, युवाओं ने क्विज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।