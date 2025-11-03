संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के गांव में ग्रामीण ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने जांच की गई तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया।

क्षेत्र में गांव बेला के ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की थी। जिसमें एक ग्रामीण द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कराने का आरोप लगाया था। मामले की जांच की गई तो पता चला कि गांव निवासी दिलशाद ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान का निर्माण लिया था। जबकि यह भूमि राजस्व दस्तावेजों में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज है। पैमाइश के बाद जांच रिपोर्ट अधिकारियों को मिली तो तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटाने के आदेश देते हुए टीम गठित की।