UP News: सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना लिया मकान, बुलडोजर लेकर पहुंच गए अधिकारी और फिर...
उत्तर प्रदेश में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर बनाए गए मकान को अधिकारियों ने बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। जानकारी मिलने पर अधिकारी बुलडोज़र लेकर पहुंचे और कार्रवाई की। इलाके में तनाव रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रण में किया। अधिकारियों ने आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
संवाद सूत्र, मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के गांव में ग्रामीण ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने जांच की गई तो मामला सही पाया गया। जिसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया।
क्षेत्र में गांव बेला के ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की थी। जिसमें एक ग्रामीण द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण कराने का आरोप लगाया था।
मामले की जांच की गई तो पता चला कि गांव निवासी दिलशाद ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान का निर्माण लिया था। जबकि यह भूमि राजस्व दस्तावेजों में खाद के गड्ढों के रूप में दर्ज है। पैमाइश के बाद जांच रिपोर्ट अधिकारियों को मिली तो तहसीलदार ने अवैध कब्जा हटाने के आदेश देते हुए टीम गठित की।
सोमवार को टीम मौके पर पहुंची और पैमाइश करने के बाद सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करा दिया। तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था। मगर अवैध कब्जे को नहीं हटाया गया। ऐसे में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया करा दिया गया।
