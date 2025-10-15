जागरण संवाददाता, चंदौसी। जनपद में आतिबाजी का सबसे अधिक कारोबार चंदौसी क्षेत्र में होता है। इसी के चलते यहां तीन थोक विक्रेता हैं। इनमें एक गोदाम कैथल रोड, दूसरा करेली रोड और तीसरा मई रोड पर स्थित है। दिवाली के मद्देनजर अग्निशमन विभाग की ओर से तीनों कारोबारियों को सख्त गाइडलाइन जारी की गई हैं। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी केके ओझा ने बताया कि गोदाम संचालकों सहित फुटकर विक्रेताओं को पटाखे बेचते समय सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि पटाखों की बिक्री और उपयोग के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। विभाग ने कहा है कि पटाखों की दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करें और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखें।