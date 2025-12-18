Language
    यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जरूरी अपडेट, रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बहजोई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव भगवती सिंह ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं दो फरवरी से नौ फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

    बोर्ड सचिव ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाएं तथा परीक्षा की रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन (प्रोजेक्ट कार्य) के आधार पर संपन्न कराई जाएंगी। हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने अग्रसारण केंद्र प्रधानाचार्य से संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

    हाईस्कूल (आंतरिक मूल्यांकन) में नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट की नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा के प्राप्तांक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राप्तांक अपलोड करने के लिए वेबसाइट 10 जनवरी 2026 से क्रियाशील हो जाएगी।

    विद्यालय स्तर पर कराई जाने वाली इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित होंगी। जबकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड लिखित परीक्षाएं जनवरी के द्वितीय सप्ताह में संपन्न कराई जाएंगी। कक्षा नौ एवं कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के अंतिम और फरवरी के प्रथम सप्ताह में होंगी।

    बताते चलें कि संभल जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष 51 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिससे समय से सभी व्यवस्था को पूरा किया जा सके।