यूपी में कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए 29 अक्टूबर तक करें बुकिंग, विभागीय पोर्टल से कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, बहजोई। कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन, एकल कृषि यंत्रों, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) से जुड़े उपकरणों और विभागीय अन्य योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कृषि यंत्रों की आनलाइन बुकिंग 15 अक्तूबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ हो गई है, जो 29 अक्तूबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक चलेगी।

इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर किसान कार्नर के अंतर्गत ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। यंत्रों का विवरण, बुकिंग प्रक्रिया और अनुदान से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान एक ही मोबाइल नंबर या अपने ब्लड रिलेशन सदस्य माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू के नाम से ही टोकन प्राप्त कर सकते हैं।