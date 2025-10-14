Language
    यूपी में कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए 29 अक्टूबर तक करें बुकिंग, विभागीय पोर्टल से कर सकते हैं आवेदन

    By Shiv Narayan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। 29 अक्टूबर तक बुकिंग की जा सकती है। किसान कृषि विभाग के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें।

    कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आनलाइन बुकिंग शुरू।

    जागरण संवाददाता, बहजोई। कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के अनुसार कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन, एकल कृषि यंत्रों, फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) से जुड़े उपकरणों और विभागीय अन्य योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कृषि यंत्रों की आनलाइन बुकिंग 15 अक्तूबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ हो गई है, जो 29 अक्तूबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजे तक चलेगी।

    इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर किसान कार्नर के अंतर्गत ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। यंत्रों का विवरण, बुकिंग प्रक्रिया और अनुदान से संबंधित सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। किसान एक ही मोबाइल नंबर या अपने ब्लड रिलेशन सदस्य माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू के नाम से ही टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

    10,001 रुपये से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए 2500 रुपये और एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए पांच हजार रुपये की जमानत धनराशि निर्धारित की गई है।

    उप कृषि निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि किसान अपने विकास खंड से संबंधित लक्ष्य के अनुसार इच्छित कृषि यंत्र या उपकरण की बुकिंग निर्धारित अवधि में अवश्य करा लें, क्योंकि पोर्टल पर समय से आवेदन करने वाले किसानों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।