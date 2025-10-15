दीपावली से पहले सरकार ने दिया तोहफा, इस सरकारी योजना के लाभार्थियों के खाते में आ गए पैसे 

संवाद सहयोगी, बहजोई। कलक्ट्रेट सभागार बहजोई में दीवाली के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को गैस सिलिंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद के कुल 2,18,989 उज्ज्वला योजना से जुड़े कनेक्शन धारकों को उनके खातों में निश्शुल्क रिफिल सब्सिडी की धनराशि अंतरित की गई। जिसमें केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी 324 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 557.67 रुपये की राशि दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने की। जबकि विशिष्ट अतिथिपूर्व विधायक गुन्नौर अजीत कुमार राजू यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू, जिला पंचायत सदस्य डा. अनामिका यादव व अवधेश प्रताप सिंह, नगर पालिका परिषद बहजोई के अध्यक्ष राजेश शंकर राजू और जिलाधिकारी डा. राजेन्द्र पैंसिया उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकभवन लखनऊ से 1500 करोड़ की धनराशि से प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलिंडर सब्सिडी का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की मातृशक्ति को उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया गया यह दीपावली उपहार उनके स्वास्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है।