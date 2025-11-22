11 मिनट तक दोस्त से की वीडियो कॉल पर बात, फिर युवक ने उठाया ये खौफनाक कदम
गुरुवार रात एक ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़े अपने ट्रक के केबिन में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में सामने आया कि वह बिहार की एक महिला से 11 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जिसमें उसका एक दोस्त भी जुड़ा हुआ था। इसी कॉल के दौरान या तुरंत बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, संभल। सड़क किनारे खड़े ट्रक के केबिन से लटककर गुरुवार रात एक ट्रक चालक ने जान दे दी। जांच में पता चला कि चालक बिहार की महिला से वीडियो काल पर बात कर रहा था। 11 मिनट की इस वीडियो काल में युवक का एक मित्र भी जुड़ा हुआ था।
खुदकशी की बात कहने पर वह उसे समझाने के लिए ट्रक पर भी पहुंचा था। उस समय वह मान गया था। बाद में चालक ने फंदा लगाकर जान दे दी। स्वजन ने कार्रवाई से इन्कार कर दिया है। संभल में असमोली रोड पर ट्रक चालक आसिफ का शव उसके ही ट्रक के केबिन से बाहर लटका मिला था। थाने से लगभग 200 मीटर इस मामले की जांच के लिए पुलिस पहुंची तो मृतक के ईयरफोन लगे मिले। फोन भी नीचे पड़ा था। फोन का लाक लगा होने के कारण गुरुवार को कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार को मृतक के परिचित युवक ने मोबाइल का लाक कोड बताया।
बिहार की एक महिला के संपर्क में था ट्रक चालक
उसके बाद चेक किया तो पता चला कि ट्रक चालक बिहार की एक महिला के संपर्क में था और मरने से पहले उसी महिला से वीडियो कालिंग कर रहा था। तकरीबन 11 मिनट तक वीडियो काल चली। बातचीत के दौरान ट्रक चालक का पड़ोस में ही रहने वाला एक दोस्त भी जुड़ा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि वह महिला व चालक के बीच का विवाद शांत करा रहा था।
पुलिस को यह भी बताया कि खुदकशी करने की बात पर वह चालक को समझाने के लिए ट्रक पर भी पहुंचा था। सबकुछ शांत होने के बाद घर लौट गया। बाद में आसिफ ने फंदा लगाकर जान दे देगा, यह नहीं पता था। मृतक के भाई सुलेमान का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। थाना प्रभारी बोबिंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन ने तहरीर नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।