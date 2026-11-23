ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को 100 मीटर तक घसीटा, पांच लोग हुए घायल; आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर हुआ हादसा
बहजोई-धनारी सीमा पर आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने गन्ना बेचकर लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे वह 100 मीटर तक घिसटती चली गई।
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तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को 100 मीटर घसीटा
बहजोई-धनारी सीमा पर हुए हादसे में पांच लोग घायल
गन्ना बेचकर लौट रहे ट्रैक्टर सवार हुए गंभीर घायल
संवाद सहयोगी, बहजोई। आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर रविवार रात करीब 11 बजे बबराला की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने गन्ना बेचकर लौट रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ट्रैक्टर को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे खेत में जा घुसा। हादसे में ट्रैक्टर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि ट्रक चालक को भी चोट आई है।
गन्ना बेचकर लौट रहे थे ट्रैक्टर सवार
धनारी के गांव चूरामन की मढ़ैया के मोहन कुमार बिसौली स्थित यदु शुगर मिल में गन्ना बेचकर लौट रहे थे। उनके साथ अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव भावली निवासी राजू भी थे। इस्लामनगर चौराहे पर उन्होंने धनारी क्षेत्र के गांव खलीलपुर निवासी दो युवकों को भी दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर पर बैठा लिया था।
ट्रक चालक भी हुआ घायल
दोनों युवक दिल्ली से लौट रहे थे और वहां वाहन नहीं मिलने पर ट्रैक्टर पर सवार हो गए। जैसे ही ट्रैक्टर बहजोई धनारी सीमा पर पहुंचा, तभी बबराला की ओर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ट्रैक्टर सवार लोग जान बचाने के लिए नीचे गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं घायल ट्रक चालक को भी उपचार के लिए ले जाया गया।