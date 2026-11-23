जागरण संवाददाता, आगरा। Agra Weather: मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी सप्ताह में सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर, रविवार को अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली।

शहर में रविवार सुबह खुले क्षेत्रों, पार्काें, बाईपास और यमुना किनारा पर हल्की धुंध देखने को मिली। धूप निकलने के बाद धुंध छंट गई। दोपहर में धूप निकली। अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।

शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी माे. दानिश ने बताया कि सोमवार सुबह धुंध् या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। सिर दर्द बढ़ा रही कार्बन मोनोऑक्साइड जासं, आगरा: शहर में हवा में घुली कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा सिर दर्द बढ़ा रही है। शहर में राजेश्वर मंदिर सबसे प्रदूषित बना हुआ है। यहां रविवार रात रात नौ बजे आगरा स्मार्ट सिटी के सेसर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 तक पहुंच गया। यह आठ घंटे में चार माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।