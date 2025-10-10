Language
    यूपी में पटरी से उतरा मालगाड़ी का वैगन रैक, रात में ही दौड़े अधिकारी; लोको पायलट के खिलाफ हो गया ये एक्शन

    By Mahendra P Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    चंदौसी में एक मालगाड़ी का वैगन शंटिंग के दौरान पटरी से उतर गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यह घटना मालगोदाम के प्लेटफार्म नंबर-1 पर हुई, जहाँ एनपीके खाद से लदी मालगाड़ी का वैगन डेड एंड को तोड़कर ओएचई पोल से टकरा गया। हादसे के कारण लोको पायलट को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। मालगोदाम के प्लेटफार्म नंबर-1 पर शंटिंग के दौरान एनपीके खाद से लदी मालगाड़ी का एक वैगन रैक पटरी से उतर गया। वैगन ट्रैक के अंत में लगे डेड एंड को तोड़ते हुए ओएचई के पोल से टकरा गया। पोल पीछे लगे पेड़ के कारण गिरने से बचा और वैगन वहीं जमीन में धंस गया। सूचना पर मुरादाबाद से डीएआरएम, एडीआरएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए।

    सुबह करीब साढ़े तीन बजे क्रेन व अन्य टीमें भी मौके पर पहुंच गई। प्रथम दृष्टया हादसे का कारण कपलिंग का टूटना माना जा रहा है। इस मामले में लोको पायलट को निलंबित कर दिया गया है।

    हादसा गुरुवार रात 12 बजे हुआ है। इफको से आई खाद से लदी मालगाड़ी को अनलोड़िंग के लिए मालगोदाम के प्लेटफार्म-1 एक शंट किया जा रहा था। इसी दौरान रैक के अंत में लगा वैगन झटके से अलग होकर पीछे की ओर चला गया। वैगन ने करीब 30 मीटर दूर लाइन के अंत में लगे डेड एंड को तोड़ दिया और उसके पीछे लगे पोल से टकरा गया।

    एक अन्य वैगन को खाली करके ट्रेन को ट्रैक से हटा दिया गया। दूसरी ओर हादसे की सूचना मिलते ही डीआरएम संग्रह मौर्य, एडीआरएम परितोष गौतम, सीनियर डीओएम, सीनियर डीईएन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। रात में ही ट्रैक पर गिरे ओएचई हटाने सहित अन्य जरूरी काम शुरू कर दिए गए।

    सुबह क्रेन की मदद से ओएचई की मरम्मत की गई और वैगन को उठाकर पटरी पर रख दिया। दोपहर तीन बजे तक डाइवर से घटना के बारे में जानकारी की गई। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि मामले की विभागीय जांच की जा रही है। उसके बाद की कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    पेड़ न होता तो तय था बड़ा हादसा

    रैक से अलग होकर खाद से लदा वैगन जहां रुका है उसे महज दो-तीन मीटर की दूरी पर रेलवे क्रासिंग और सड़क है। मुरादाबाद और बदायूं की ओर से शहर में प्रवेश का मुख्य मार्ग होने के कारण यहां हर समय वाहन गुजरते रहते हैं। क्रासिंग बंद होने के दौरान तो लंबा जाम लग जाता है। जिस ओएचई पोल से टकराकर वैगन रुका है वह भी एक नीम के पेड़ का सहारा मिलने के कारण गिरने से रुक गया, यदि वह नीम का पेड़ वहां नहीं तो वैगन पोेल को तोड़ते हुए सड़क पर आ जाता, जो बड़े हादसे का कारण बन सकता था।