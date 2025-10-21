संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ में अपनी ही शर्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवक पिछले 15 दिनों से अपनी बहन के यहां रह रहा था। सोमवार को दीपावली पर शाम के समय वह बाइक से अपने घर गया था। रात्रि में किसी समय युवक ने गांव के ही गंगाफल के खेत में जाकर यूकेलिप्टस के पेड़ पर अपनी ही शर्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।