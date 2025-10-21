दीपावली पर बुझ गया घर का चिराग, युवक ने खुद की खत्म कर ली अपनी जिंदगी
दीपावली के अवसर पर एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से परिवार में मातम छा गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, सौंधन। कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक ने जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ में अपनी ही शर्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवक पिछले 15 दिनों से अपनी बहन के यहां रह रहा था। सोमवार को दीपावली पर शाम के समय वह बाइक से अपने घर गया था। रात्रि में किसी समय युवक ने गांव के ही गंगाफल के खेत में जाकर यूकेलिप्टस के पेड़ पर अपनी ही शर्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
मंगलवार तड़के गांव के ही एक ग्रामीण ने शव को पेड़ पर लटका देखा। जानकारी मिलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतारा।
बताया गया है कि युवक शराब का आदी था और घरेलू कलह के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है। उधर, इस घटना के बाद त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी का कहना है कि इस तरह की कोई मामला पुलिस के सामने नहीं आया है।
