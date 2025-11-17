Language
    मेरठ-बदायूं हाईवे पर महिला को ट्रक ने रौंदा, बाल-बाल बचा 12 साल का बेटा

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    मेरठ-बदायूं हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जबकि उसका 12 वर्षीय बेटा सुरक्षित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    संवाद सूत्र, गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ चल रहा 12 वर्षीय बेटा बाल-बाल बच गया। लोगों ने देखा तो भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव नंदरौली निवासी सीमा (35) पत्नी अरविंद सोमवार की शाम अपने 12 वर्षीय बेटे प्रशांत के साथ घरेलू सामान खरीदने गुन्नौर नगर आई थीं। बताते हैं कि शाम लगभग पांच बजे दोनों मां-बेटे ई-रिक्शा से उतरकर नेहरू चौक के पास मेरठ-बदायूं हाईवे पर स्थित गन्ना कोल्हू से गुड़ लेने जा रहे थे।

    जैसे ही वह फल मंडी के सामने हाईवे पार कर रही थीं, तभी जुनावई की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सीमा को रौंद दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहां चिकित्सक डॉ. अजहर अली ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर स्वजन अस्पताल पहुंच गए, उनका रो-रोकर उनका बुरा हाल है।

    मृतका के 12 वर्षीय बेटे प्रशांत ने बताया कि उसने ट्रक आते देख मां को चिल्लाकर सावधान किया था, इतने में हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतका सीमा ने अपने पीछे पति अरविंद, पुत्र राजू, प्रशांत और नीरज को छोड़ा है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।