मेरठ-बदायूं हाईवे पर महिला को ट्रक ने रौंदा, बाल-बाल बचा 12 साल का बेटा

संवाद सूत्र, गुन्नौर। कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ चल रहा 12 वर्षीय बेटा बाल-बाल बच गया। लोगों ने देखा तो भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जानकारी की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कोतवाली क्षेत्र के गांव नंदरौली निवासी सीमा (35) पत्नी अरविंद सोमवार की शाम अपने 12 वर्षीय बेटे प्रशांत के साथ घरेलू सामान खरीदने गुन्नौर नगर आई थीं। बताते हैं कि शाम लगभग पांच बजे दोनों मां-बेटे ई-रिक्शा से उतरकर नेहरू चौक के पास मेरठ-बदायूं हाईवे पर स्थित गन्ना कोल्हू से गुड़ लेने जा रहे थे।

जैसे ही वह फल मंडी के सामने हाईवे पार कर रही थीं, तभी जुनावई की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सीमा को रौंद दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहां चिकित्सक डॉ. अजहर अली ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर स्वजन अस्पताल पहुंच गए, उनका रो-रोकर उनका बुरा हाल है।