आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत
संभल के पास आगरा-मुरादाबाद हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था और दोनों जुनावई में एक जागरण में भाग लेने जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। Sambhal City news में इस घटना से शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, संभल। आगरा–मुरादाबाद हाईवे पर दौलतपुर पुलिया के पास शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
जान गंवाने वाले युवक की पहचान जिला अलीगढ़ थाना क्वार्सी अंतर्गत मोहल्ला चंदनिया निवासी आकाश यादव (23) पुत्र रामबहादुर के रूप में हुई है। उसका साथी सुमित सैनी (25) पुत्र रमेश चंद्र सैनी गंभीर रूप से घायल है।
जानकारी के अनुसार दोनों युवक बाइक से संभल जिले के जुनावई में आयोजित एक जागरण में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही वे दौलतपुर पुलिया के पास पहुंचे, बोरियों से लदा ट्रक पीछे से टकरा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को चालक समेत कब्जे में लेकर थाने ले आई।
कोतवाली प्रभारी अखिलेश प्रधान ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हादसे की खबर सुनकर मृतक के स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए।
