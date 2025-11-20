मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 9.73 लाख की ठगी, कंपनी के दो एडमिन व एक अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज
एक कंपनी ने ट्रेडिंग के नाम पर 9.73 लाख रुपये की ठगी की है। इस मामले में कंपनी के दो एडमिन और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने दो एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए विश्वसनीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए और किसी को भी खाते की जानकारी नहीं देनी चाहिए।
जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र में आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 9.73 लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित कंपनी, उसके दो व्हाट्सएप एडमिन और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
थाना क्षेत्र के सरायतरीन अंतर्गत मुहल्ला पीला खदाना निवासी मुनेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं। 29 अगस्त 2024 को उन्हें टोटल सिक्योरिटीज प्लेटफार्म के बारे में जानकारी मिली। उन्हें बताया गया कि इस प्लेटफार्म पर ट्रेडिंग कर बड़े लाभ कमाए जा सकते हैं।
भरोसा दिलाने के बाद उन्हें अलग-अलग खातों में कुल 9,73,000 रुपये जमा करने को कहा गया। उन्होंने कंपनी के बताए खातों जयगिरी ब्लेस फार्म, मन्ना सप्लायर्स, ऋषिका कंस्ट्रक्शन, आशुतोष इंडस्ट्रीज, आरटी टोटल सिक्युरिटी लिमिटेड में रकम भेज दी।
इसके बाद प्लेटफार्म पर उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें तीन एडमिन टोटल सिक्युरिटी सपोर्ट, नीना और प्रभात कुमार सक्रिय थे। दूसरे नंबर से चौथा एडमिन भी समूह में मौजूद था, जो लगातार ट्रेडिंग से जुड़े संदेश भेजते रहते थे।
पीड़ित ने बताया कि शुरू में कंपनी द्वारा सभी अपडेट वास्तविक प्रतीत हुए, जिससे उसे प्लेटफार्म पर किसी तरह की धोखाधड़ी का संदेह नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से विथड्राल करना चाहा तो प्लेटफार्म ने रकम वापस नहीं की।
धीरे-धीरे स्थिति संदिग्ध लगने पर जब ग्रुप में मौजूद नम्बरों पर सम्पर्क किया तो नम्बर बंद बताया। तब एहसास हुआ कि उनके साथ बड़ा आनलाइन फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कंपनी, दो एडमिन और एक अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज के जांच शुरू कर दी है।
