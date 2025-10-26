Language
    तिगरी मेले के लिए UP के इस जिले में लागू होगा रूट डायवर्जन, यहां से होकर गुजरेंगे वाहन

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में तिगरी मेले के कारण रूट डायवर्जन लागू किया गया है। कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, केवल मेले में आने वाले वाहनों को अनुमति होगी। आम जनता से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। अमरोेहा के तिगरीधाम में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए संभल पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियों की है। 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक के लिए

    रूट डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस अंतराल में वाहनों को बदले हुए मार्गों से निकाला जाएगा।

    इतना ही नहीं तीन नवंबर की दोपहर से चार नवंबर की तक अनूपशहर जनपद बुलंदशहर की ओर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनूपशहर की ओर जाने वाला यातायात जैसे निजी /रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन केसरपुर तिराहा रजपुरा नूरपुर तिराहा इन्द्राचौक बबराला-नेहरू चौक गुन्नौर-नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा और इसी मार्ग से वापस आएगा। टीएसआइ दुष्यंत कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर से रूट डायवर्जन लागू होकर पांच नवंबर तक जारी रहेगा।

    ये रहेगा रूट डायवर्जन प्लान

    मुरादाबाद से सम्भल होकर दिल्ली जाने वाला यातायात : मुरादाबाद की तरफ से सम्भल होकर दिल्ली जाने वाला यातायात (यथा निजी / रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) चौधरी सराय चौकी सम्भल से वाया खिरनी तिराहा गंवा केसरपुर तिराहा रजपुरा-नूरपुर तिराहा इन्द्राचौक बबराला-नेहरू चौक गुन्नौर-नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा एवं इसी मार्ग से वापस आयेगा।

    मुरादाबाद से चन्दौसी होकर दिल्ली, अलीगढ़ एवं आगरा जाने वाला यातायात : मुरादाबाद की तरफ से चन्दौसी होकर दिल्ली, अलीगढ़ एवं आगरा जाने वाला यातायात (यथा- निजी / रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) बहजोई-धनारी- इन्द्राचौक बबराला नेहरू चौक गुन्नौर नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा एवं इसी मार्ग से वापस आयेगा।

    बदायूं से चन्दौसी होकर दिल्ली, अलीगढ़ एवं आगरा जाने वाला यातायात : बदायूं की तरफ से चन्दौसी होकर दिल्ली, अलीगढ़ एवं आगरा जाने वाला यातायात (यथा-निजी/रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) बहजोई-धनारी-इन्द्राचौक बबराला नेहरू चौक गुन्नौर-नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा एवं इसी मार्ग से वापस आयेगा।

    इस्लामनगर (बदायूँ) रोड से बहजोई होकर दिल्ली एवं अलीगढ़ जाने वाला यातायात : इस्लामनगर रोड जनपद बदायूं से बहजोई होकर दिल्ली एवं अलीगढ़ जाने वाला यातायात (यथा- निजी/रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) बहजोई में इस्लामनगर चौराहा धनारी इन्द्राचौक बबराला नेहरू चौक गुन्नौर नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा एवं इसी मार्ग से वापस आयेगा।

    दिल्ली एवं अलीगढ़ से नरौरा पूल की ओर से चन्दौसी, सम्भल, मुरादाबाद को जाने वाला यातायात : दिल्ली एवं अलीगढ़ से नरौरा पुल होकर चन्दौसी, सम्भल एवं मुरादाबाद को जाने वाला यातायात (यथा निजी/रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) नरौरा पुल नेहरू चौक (गुन्नौर) इन्द्रा चौक बबराला-नूरपुर तिराहा बचराला-सम्भल-धनारी बहजोई होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा एवं इसी मार्ग से वापस आयेगा।

    दिल्ली एवं अलीगढ़ से नरौरा पुल की ओर से बरेली, भााहजहांपुर, लखनऊ की ओर जाने वाला यातायात : दिल्ली एवं अलीगढ़ से नरौरा पुल होते हुये बरेली, भााहजहांपुर, लखनऊ की ओर जाने वाला यातायात (यथा निजी / रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) नेहरू चौक गुन्नौर से सहसवान, बदायूं होते हुये बरेली, भााहजहांपुर, लखनऊ को जायेगा तथा सहसवान, बदायूं की ओर से आने वाला यातायात जो दिल्ली की ओर जायेगा वह यातायात नेहरू चौक गुन्नौर से नरौरा पुल होकर अपने गंतव्य की ओर जायेगा।


    चौधरी सराय चौराहा सम्भल से सैदनंगली-गजरौला मार्ग : चौधरी सराय चौराहा सम्भल से सैदनगली हसनपुर गजरौला मार्ग पर किसी भी प्रकार के भारी व्यवसायिक वाहनों (यथा- निजी /रोडवेज बस, ट्रक, कै.टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

    केसरपुर तिराहा से टी-प्वाइट चौकी अनूप शहर की ओर (यथा निजी / रोडवेज बस, ट्रक, कैटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

    इन्द्राचौक बबराला से जिन्जौड़ा टा.डा से टी-प्वाइट पुलिस चौकी की ओर जाने वाला यातायात (यथा- निजी / रोडवेज बस, ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मालवाहक भारी वाहन) का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। केवल गंगा स्नान हेतु आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन सुचारु रुप से होता रहेगा।

