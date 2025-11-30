Train Cancelled: 90 दिन के लिए थम जाएंगी 3 ट्रेनें, रोडवेज बस के सफर से यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ

जागरण संवाददाता, चंदौसी। सर्दी का मौसम शुरू होते ही पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की समस्या बढ़ गई है। रेलवे ने हर साल की तरह कोहरे का हवाला देते हुए यहां से गुजरने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली-बरेली पैसेंजर, मुरादाबाद-बरेली पैसेंजर और साप्ताहिक ट्रेन कामाख्या–आनंद विहार टर्मिनल शामिल हैं। पिछले साल बरेली–अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन भी कुछ समय के लिए निरस्त रही थी, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी थीं।

बसों के जरिये होगा आवागमन, यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ

रेलवे के अनुसार इस बार एक दिसंबर से प्रतिदिन चलने वाली दिल्ली–बरेली पैसेंजर (54076-75), मुरादाबाद–बरेली पैसेंजर (64178-77) और साप्ताहिक ट्रेन कामाख्या–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (15621-22) हर साल की तरह तीन महीनों के लिए रद्द की जाएंगी। इन ट्रेनों के बंद होने से सबसे अधिक परेशानी बरेली दिशा में जाने वाले यात्रियों को होती है, क्योंकि इनके बाद चंदौसी और बरेली के बीच साधारण टिकट पर यात्रा के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं रहती। जनशताब्दी में सफर के लिए पहले से बुकिंग करानी होती है।

बरेली के लिए दिन में ही चलती हैं बसें इसके अलावा चंदौसी से बरेली जाने के लिए दिन में केवल दो-तीन बसें ही चलती हैं, वह भी सुबह के समय। बाकी समय यात्रियों को बदायूं होकर बरेली जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों का दोगुना खर्च होता है। पैसेंजर ट्रेनों का किराया रोडवेज की तुलना में काफी कम है।

रोडवेज बस में चंदौसी से मुरादाबाद का किराया 90 रुपये, बरेली बाय आंवला 126 रुपये, बाया बदायूं 176 रुपये और अलीगढ़ 175 रुपये है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों का किराया क्रमश: 10, 20 और 25 रुपये है। बीते दिनों नियमित यात्री स्टेशन अधीक्षक से लेकर डीआरएम तक ज्ञापन देकर मुरादाबाद–बरेली पैसेंजर को रद्द न करने की मांग कर चुके हैं।

राहत की उम्मीद है कम स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि ट्रेनें बंद होने से लोकल पैसेंजरों के लिए अधिक समस्याएं होती हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले यात्रियों ने ज्ञापन आदि भी दिए थे, जिन्हें मंडल भेज दिया गया है। लेकिन राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में कोहरे के चलते रेल यातायात प्रभावित होता है, जिस कारण ट्रेनों को रद किया जाता है।