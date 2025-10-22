चंदौसी के प्राचीन देवी मंदिर में चोरी से भक्तगण परेशान, घंटे और डीवीआर ले गए चोर
चंदौसी के नरौली क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन देवी मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर से पीतल के घंटे, डीवीआर, कैमरे की केबल और दानपात्र में रखे कुछ रुपये चोरी हुए हैं। भक्तों ने सुबह मंदिर के ताले टूटे हुए पाए और पुलिस को सूचित किया। ओम गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, संभल/चंदौसी। कस्बा नरौली क्षेत्र के गांव भीमपुर में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ देवी मंदिर में मंगलवार रात चोरी हो गई। बुधवार सुबह लगभग पांच बजे जब भक्तगण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे। सूचना पाकर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे।
ये हुआ सामान चोरी
जांच में सामने आया कि मंदिर से 55 किलो वजन के दो पीतल के घंटे, डीवीआर, कैमरे की केबल और दानपात्र में रखी लगभग 250-300 रुपये की नकदी चोरी हो गई है। इस संबंध में ओम गुप्ता की ओर थाना बनियाठेर में तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले में स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।
