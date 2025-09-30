संभल में मंत्री आवास पर पहुंचे DM-SP, धरना दे रहे शिक्षकों को दिया एक घंटे में जगह छोड़ने का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, संभल। ऑफलाइन स्थानांतरण सूची की मांग को लेकर 25 सितंबर से माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास पर धरना दे रहे शिक्षकों पर प्रशासन का रुख सख्त हो गया है। सोमवार दोपहर करीब दो बजे डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शिक्षकों से तीन बजे तक स्थान खाली करने को कहा।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शिक्षक बिना अनुमति के धरना दे रहे हैं। किसी व्यक्ति के निजी आवास पर धरना देना गैरकानूनी है, इसलिए उन्हें एक घंटे का समय दिया गया है कि वे यह स्थान खाली कर दें। साथ ही शिक्षकों को सुझाव दिया गया कि वे अपना पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लखनऊ भेजकर मांगों को सरकार के सामने रखें। इस दौरान शिक्षकों और पुलिस अधीक्षक के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। उधर, शिक्षकों का कहना है कि वे गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, लेकिन बिना स्थानांतरण सूची लिए यहां से नहीं हटेंगे।