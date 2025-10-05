संभल में शिक्षकों का धरना 11वें दिन भी जारी, बोले- हम 'उनको' अपनी बुआ और मां मानते है

चंदौसी में शिक्षकों का ऑफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना 11वें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने राज्यमंत्री गुलाब देवी को अपनी बुआ मानते हुए उनसे सूची जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर खुद को अराजक तत्व कहे जाने के विरोध में पंचायत करने की अनुमति मांगी है।

संंवाद सहयोगी, चंदौसी। आफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग को लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यामिक विद्यालय के शिक्षको का नगर पालिका के अस्थाई कार्यालय कंपनी बाग परिसर में शांतिपूर्ण और भावनात्मक अंदाज में धरना रविवार को 11वें दिन भी जारी रहा।

शिक्षकों ने कहा कि वे अराजकता फैलाने वाले नहीं बल्कि राज्यमंत्री गुलाब देवी को अपनी बुआ और मां मानते है और उनके चरणों में नमन और वंदना करते हुए सूची करने की मांग कर रहे है। इसके साथ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर अराजकतत्व कहने के विरोध में सात अक्टूबर को एक पंचायत करने की पत्र भेजकर अनुमति की मांग भी शिक्षकों ने की है।

कंपनी बाग में आफलाइन ट्रांसफर की मांग को लेकर चल रहे शिक्षकों का धरना रविवार को भी जारी रहा। रविवार की सुबह विशेष रूप से आध्यात्मिक रही सुबह शिक्षको ने सबसे पहले भगवान श्रीराम के साथ हनुमान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर आरती की।

उसके बाद उन्होंने राज्यमंत्री गुलाब देवी को अपना नमन अर्पित करते हुए कहा कि वे उनसे सिर्फ़ आशीर्वाद चाहते हैं और सूची जारी होने पर वे शांति से वहां से विदा ले लेंगे। बरसात और कठिन परिस्थितियों के बीच भी उनका धैर्य और समर्पण बना हुआ है। इसके साथ शिक्षक रवि, रामसूरत, आशुतोष मिश्रा ने कहा कि राज्यमंत्री हम अराजकतत्व नहीं है, हम उनके बच्चे हैं।

हम शांति से उनके चरणों में 11 दिन से नमन कर रहे हैं और यह नमन वंदना तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी स्थानांतरण सूची जारी नहीं होती और वे विपक्षी नहीं हैं, बल्कि सरकार के साथ खड़े लोग हैं और केवल अपने हक़ की मांग कर रहे हैं। वह लोग अपनी बुआ राज्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सूची जारी कराकर उनको यहां से विदा करने की अनुमति दी जाए।

पंचायत करने की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक को भेजा पत्र आफलाइन स्थानांतरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर राज्यमंत्री के द्वारा उनको अराजकतत्व कहने के विरोध में एक पंचायत करने की अनुमति की मांग की है। पत्र में शिक्षक नेता ने कहा कि वह लोग 25 सितंबर से उन्होंने शिक्षा राज्यमंत्री गुलाबो देवी के आवास पर शांतिपूर्ण धरना प्रारंभ किया।