संभल में 10वें दिन भी शिक्षकों का धरना जारी, बोले- अब तो सिर्फ लिस्ट चाहिए

चंदौसी में शिक्षकों का ऑफलाइन ट्रांसफर सूची की मांग को लेकर धरना दसवें दिन भी जारी रहा। शिक्षक केवल ट्रांसफर सूची चाहते हैं और किसी आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। राज्यमंत्री गुलाब देवी के आवास पर विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षक गांधी पार्क में धरने पर बैठे हैं। एक शिक्षक का वेतन रोका गया लेकिन शिक्षकों ने सूची जारी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है।

संवाद सहयोगी, चंदौसी। आफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग को लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको का धरना शनिवार को दसवें दिन भी जारी रहा। शिक्षकों ने साफ शब्दों में कहा कि अब उनको किसी आश्वासन या आदेश की नहीं वह लोग केवल ट्रांसफर सूची चाहते है। वहीं शनिवार को शुभेंद्र शरण का वेतन अवरूद्ध कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां बता दे कि 25 सितंबर की सुबह बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी के आवास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। आंदोलन की शुरुआत मंत्री आवास पर हुई थी। राज्यमंत्री गुलाब देवी ने शिक्षकों को समझाते हुए कहा कि सात जून से 27 जून तक आनलाइन प्रक्रिया के तहत ही स्थानांतरण हो चुके हैं, शासनादेश के मुताबिक अब आफलाइन सूची जारी नहीं होगी। जिनकी एनओसी जमा हो चुकी है, उन्हें अगले शैक्षिक सत्र में सुरक्षित रखा गया है।

राज्यमंत्री उसी दिन लखनऊ चली गईं। उसके बाद भी शिक्षकों का धरना जारी रहा। बाद में में तीस सितंबर की दोपहर को जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया , एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई भारी पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और सभी को राज्यमंत्री आवास से हटाकर गांधी पार्क स्थित नगर पालिका के अस्थाई कार्यालय परिसर में बैठा दिया। तब से गांधी पार्क में ही धरना चल रहा है।

शनिवार को धरने पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि लगातार दस दिनों से वे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी मांगों पर मौन है। बरसात और धूप दोनों में डटे शिक्षकों ने कहा कि जब तक सूची जारी नहीं की जाएगी, धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। शिक्षक शुभेंद्र ने कहा कि अब हमें किसी नए आदेश या प्रक्रिया की जानकारी नहीं चाहिए।

हमारी मेहनत और धैर्य की अब अपनी मैया राज्यमंत्री गुलाब देवी से एक ही मांग है कि सूची जारी की जाए। जब तक सूची नहीं मिलती, हम यहीं रहेंगे। आज वही धरना स्थल से पैदल एसएम इंटर कालेज में पढ़ाकर विरोध करने के लिए गया था लेकिन वहां से उसको वापस भेज दिया गया।

धरने पर मौजूद शिक्षिकाएं भी लगातार सरकार से अपील कर रही हैं कि उनके ट्रांसफर को लेकर जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा किया जाए। उनका कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगी जब तक आफलाइन सूची जारी नहीं होती। इस दौरान राहुल सिंह, अभिषेक कुमार, सुशील सिंह, संतोष, अमित कुमार, आशीष, रीना राय, कंचन राय, कृष्णा मौर्य आदि के साथ ठकुराई व अटेला गुट के शिक्षक शामिल रहे।