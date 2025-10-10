Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वामी प्रसाद मौर्य और नवाब इकबाल मामले की सुनवाई अब 6 नवंबर को

    By Mahendra P Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    चंदौसी में, हिंदू शक्ति दल के सिमरन गुप्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य और नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अगली तारीख 6 नवंबर तय की गई है। सिमरन गुप्ता ने दोनों पर कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को गुंडा बताने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्वामी प्रसाद मौर्य व इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई अब छह नंवबर को


    जागरण संवाददाता, चंदौसी। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में स्वामी प्रसाद माैर्य व सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में अगली तारीख छह नवंबर लगाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में इसी साल 21 अगस्त को संभल सपा विधायक नवाब इकबाल व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। सिमरन गुप्ता की ओर से दोनों के खिलाफ कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्ताें और कांवड़ियों को गुड़ा और अराजकतत्व बताए जाने के आरोप में याचिक दाखिल कराई गई थी।