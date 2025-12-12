स्वामी प्रसाद और इकबाल महमूद मामले में संभल की कोर्ट में आठ जनवरी को दर्ज होंगे बयान

जागरण संवाददाता, संभल। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट ने तीन नवंबर को स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में 27 नवंबर को वादी सिमरन गुप्ता के बयान दर्ज किए गए। मामले में 12 दिसंबर दूसरे गवाह के बयान होने थे पर 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत के चलते कार्यवाही टाल गई। प्रकरण में आठ जनवरी 2025 को बयान दर्ज किए जाएंगे।

दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इस वर्ष 21 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। सिमरन गुप्ता की ओर से यह याचिका इस आरोप में दायर की गई थी कि दोनों नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ कहा था।

17 अक्टूबर को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की गई थी। उस तारीख पर कोर्ट ने जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।