    एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संभल में किया बड़ा फेरबदल: 37 उपनिरीक्षकों का तबादला, देखें कहां किसे मिली नई तैनाती?

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 37 उप निरीक्षकों का तबादला किया है। पुलिस लाइन से कई अधिकारियों को थानों और चौकियों में नई तैनाती मिली है। इनमें च ...और पढ़ें

    एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। जनपद में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। कुल 37 उप निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। पुलिस लाइन से सबसे अधिक तैनातियां चौकियों पर दी गई हैं। इसके अंतर्गत पुलिस लाइन से मनोज कुमार को चौकी प्रभारी पर्यावली थाना रायसत्ती, गौरव कुमार को चौकी प्रभारी ज्ञानपुर एचौड़ा कंबोह, संजीव कुमार त्रिपाठी को चौकी प्रभारी घंटाघर चंदौसी, अरुण कुमार को चौकी प्रभारी हिसामपुर थाना नखासा, गुरजिंदर कौर को चौकी प्रभारी कलक्ट्रेट बहजोई, ओमप्रकाश शाक्य को चौकी प्रभारी छावड़ा कुढ़फतेहगढ़ भेजे गए हैं।

    37 उपनिरीक्षकों को नई तैनाती, सबसे अधिक पुलिस लाइन से थानों में दी गई तैनाती

    कपिल कुमार को चौकी प्रभारी रीठ कुढ़फतेहगढ़, सदाकत अली को चौकी प्रभारी भकरौली थाना धनारी, सचिन भाटी को चौकी प्रभारी हरिबाबा बांध धाम थाना रजपुरा, रोशन सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैला देवी, राजा रामपाल सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना रजपुरा, राजकुमार त्यागी को थाना नखासा, देवेंद्र विक्रम सिंह को थाना धनारी, हरेंद्र सिंह को थाना बबराला, लेखराज सिंह को थाना बबराला भेजा गया है।

    वीरेंद्र कुमार और सत्यवीर सिंह को न्यायालय सुरक्षा, महेंद्र पाल सिंह को विशेष जांच प्रकोष्ठ, सुधौर कुमार को थाना नखासा, विजेंद्र सिंह और विजेंद्र कुमार को थाना असमोली भेजा गया है। 

    थाना बहजोई से रामकुमार सिंह को चौकी प्रभारी खिरनी थाना कैलादेवी

    थाना बहजोई से रामकुमार सिंह को चौकी प्रभारी खिरनी थाना कैलादेवी, राजेंद्र सिंह को चौकी प्रभारी आवास विकास चंदौसी, हिसामपुर चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह को चौकी प्रभारी रिठाली थाना नखासा, रिठाली चौकी प्रभारी सोमपाल सिंह को चौकी प्रभारी कस्बा बहजोई, हजरतनगरगढ़ी के वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुनील कुमार दिवाकर को चौकी प्रभारी सुल्तानगढ़ थाना धनारी, अपराध शाखा से चमन शाक्य को चौकी प्रभारी नरौली देहात, कस्बा बहजोई के चौकी प्रभारी रामरतन सिंह को रहौली कुढ़फतेहगढ़, कुसुमलता शर्मा को थाना धनारी से थाना रायसत्ती भेजा है।

    मूला सिंह को थाना असमोली से थाना कुढ़फतेहगढ़, वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैलादेवी मनोज कुमार को थाना कुढ़फतेहगढ़, कोतवाली संभल के प्रदीप कुमार को प्रभारी अंगुष्ठ छाप चौकी, पर्यावली से उपदेश कुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक धनारी, महिला थाना से पूजा रानी को थाना बनिया ठेर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना धनारी सत्यदेव सिंह को वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना हजरतनगरगढ़ी, कुढ़फतेहगढ़ के वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनीश अहमद को उपनिरीक्षक यातायात, और वरिष्ठ उपनिरीक्षक असमोली कालेन्द्र सिंह को मानव अधिकार सेल में स्थानांतरित किया गया है।