एडीओ पंचायत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे की बेंगलुरु में मौत, एक माह बाद होनी थी शादी

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी नगर के बहजोई रोड निवासी एडीओ पंचायत के पुत्र की बेंगलुरु में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मृत्यु के बाद परिवार में गम का माहौल हो गया। दिसंबर माह में युवक की शादी होनी थी, इसलिए परिवार में शादी की खुशियां भी गम में बदल गई।

विकास खंड बनियाखेड़ा में तैनात एडीओ पंचायत नीरज सिंह के छोटे बेटे 28 वर्षीय रोहित सिंह बेंगलुरु की एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। सोमवार की रात वह अपनी कंपनी से बाइक द्वारा अपने फ्लैट की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में उसकी मौत हो गई। काफी देर तक घर न पहुंचने व काल न उठाने पर जब बड़े भाई रक्षित ने तलाश शुरू की तो हादसे की जानकारी हुई। फिर हादसे की जानकारी चंदौसी स्थित परिवार हो हुई तो कोहराम मच गया। पिता नीरज सिंह ने बताया कि रोहित व उनके बड़ा बेटा रक्षित बेंगलुरु में इंजीनियर है।

रोजाना रात नौ बजे से पहले रोहित फोन करता था, लेकिन सोमवार की रात उसका फोन नहीं आया। जबकि उसके मोबाइल पर घंटी जा रही थी। इसी बीच बड़े बेटे से बात हुई जब उसको जानकारी दी तो उसने संपर्क करने की कोशिश की तो घंटी तो बज रही थी, पर काल रिसीव नहीं हुई।

बाद में जब वह अपनी पत्नी को लेकर उसके कमरे पर गया तो पता चला कि वह आया नहीं है, उसके बाद तलाश करने पर जानकारी हुई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। बड़ा बेटा शव को लेकर आ रहा है और बुधवार को पहुंचेगा।