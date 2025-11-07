जागरण संवाददाता, संभल। बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के साथ साथ अब विभागीय कर्मचारियों के सरकारी आवासों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले नलकूप धारकों के यहां पर मीटर लगने शुरू हुए थे, फिर नगर व ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के यहां पर इन स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया गया। जहां कुछ जगह टीम में शामिल कर्मचारियों को स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर अब विभाग ने अपने ही कर्मचारियों के यहां पर इन स्मार्ट मीटर को लगाने का काम शुरू किया गया है।

अभी विभाग के मीटर लैब टीम द्वारा आवासीय कालोनी में रह रहे कर्मचारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर को लगाने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों के सरकारी आवास पर भी इन स्मार्ट मीटर को लगाए जाने पर वह भी अचंभित हैं। सभी एक दूसरे से इसके बारे में जानकारी कर लगाने का कारण पूछ रहे थे। अधीक्षण अभियंता विकास भटनागर ने बताया कि जिले में 635 कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है।