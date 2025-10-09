यूपी में धान खरीद को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? MSP बढ़ने के बाद भी रफ्तार धीमी
बहजोई में धान और बाजरे की सरकारी खरीद धीमी गति से चल रही है। बबराला केंद्र पर एक किसान से 135 कुंतल बाजरा खरीदा गया है। बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति कुंतल है। किसानों को सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। धान खरीद में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं। खरीद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में धान और बाजरे के सरकारी क्रय केंद्रों पर नौ दिन बीत जाने के बाद भी खरीद का रफ्तार धीमी है। हालांकि बबराला स्थित केंद्र पर एक किसान से 135 कुंतल बाजरे की खरीद हो चुकी है। सरकारी खरीद आगामी 31 दिसंबर तक चलेगी।
जनपद में मोटे अनाज के अंतर्गत केवल बाजरे की ही सरकारी खरीद एक अक्टूबर 2025 से शुरू हुई है। जिले की चार कृषि उत्पादन मंडी समितियों - असमोली, पवांसा, रजपुरा और बहजोई में कुल नौ क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है।
डिप्टी आरएमओ संजीव कुमार राय ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 11 क्रय केंद्र संचालित थे, जबकि इस बार नौ केंद्र सक्रिय हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकारी केंद्रों पर फसल बेचें। भुगतान किसानों के आधार-लिंक बैंक खातों में किया जाएगा।
जिले में 29 किसानों से 109.84 मीट्रिक टन धान की खरीद
एक अक्टूबर से चल रही धान खरीद में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारी घर-घर जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं। इसके बावजूद दस दिनों में जिले के 44 क्रय केंद्रों पर मात्र 29 किसानों से 109.84 मीट्रिक टन धान खरीदी जा सकी है।
विभाग वजन (मी.टन) किसान संख्या
- खाद्य विभाग 82.360 20
- एफसीआई 5.92 2
- पीसीएफ 16.480 4
- पीसीयू 4.00 2
- यूपीएसएस 3.00 1
- भा.खा.नि. 4.00 1
- कुल योग 109.84 मी.टन 29
धान, बाजरा खरीद को लेकर स्थापित हुआ कंट्रोल रूम
जनपद में धान, बाजरा खरीद को लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2025 26 में मूल समर्थन योजना के अंतर्गत धान खरीद कार्य को लेकर जिला खाद्य विवरण अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला खाद्य में विपणन अधिकारी संजीव कुमार राय ने बताया की ईमेल आइडी dfmosbl8@gmil.com है जो रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर नियमित रूप से 9:00 से शाम 5:00 तक खुला रहेगा। कंट्रोल रूम के संचालन के लिए कार्यालय के त्रिवेंद्र कुमार कनिष्ठ सहायक 9149190883, राजकुमार कनिष्ठ सहायक 84330 35103, अंकुर सिंह कनिष्ठ सहायक 9568797948, पुष्पेंद्र कुमार कनिष्ठ सहायक 9837010063 कंट्रोल रूम की संचालन तैनात रहेंगे।
