यूपी में धान खरीद को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? MSP बढ़ने के बाद भी रफ्तार धीमी

संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में धान और बाजरे के सरकारी क्रय केंद्रों पर नौ दिन बीत जाने के बाद भी खरीद का रफ्तार धीमी है। हालांकि बबराला स्थित केंद्र पर एक किसान से 135 कुंतल बाजरे की खरीद हो चुकी है। सरकारी खरीद आगामी 31 दिसंबर तक चलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद में मोटे अनाज के अंतर्गत केवल बाजरे की ही सरकारी खरीद एक अक्टूबर 2025 से शुरू हुई है। जिले की चार कृषि उत्पादन मंडी समितियों - असमोली, पवांसा, रजपुरा और बहजोई में कुल नौ क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बाजरे का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है।

डिप्टी आरएमओ संजीव कुमार राय ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 11 क्रय केंद्र संचालित थे, जबकि इस बार नौ केंद्र सक्रिय हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकारी केंद्रों पर फसल बेचें। भुगतान किसानों के आधार-लिंक बैंक खातों में किया जाएगा।



जिले में 29 किसानों से 109.84 मीट्रिक टन धान की खरीद

एक अक्टूबर से चल रही धान खरीद में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारी घर-घर जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं। इसके बावजूद दस दिनों में जिले के 44 क्रय केंद्रों पर मात्र 29 किसानों से 109.84 मीट्रिक टन धान खरीदी जा सकी है।



विभाग वजन (मी.टन) किसान संख्या

