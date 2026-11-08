दिल्ली से आजमगढ़ जा रही स्लीपर बस गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी: आठ यात्री घायल, गाड़ी में थे 120 यात्री

जागरण संवाददाता, संभल। दीपावली पर अपनों के बीच पहुंचने की उम्मीद लेकर दिल्ली से घर लौट रहे 120 यात्रियों से भरी बस गंगा एक्सप्रेस-वे पर 120 यात्रियों से स्लीपर भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार लगभग सभी यात्रियों को मामूली चोटें आईं।

इस हादसे में आठ गंभीर घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा शनिवार की देर रात करीब 2:30 बजे बहजोई के गांव करीमपुर गांव के पास हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट से दीपावली पर घर लौट रहे थे 120 यात्री, आईं मामूली चोटें दरअसल, एक स्लीपर बस बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से प्रतिदिन आजमगढ़ के लिए चलती है। शनिवार को भी बस कश्मीरी गेट से करीब 120 यात्रियों को लेकर चली थी। यह सभी दीपावली पर अपने घर लौट रहे थे। बताते हैं कि रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के बाद बस आगे बढ़ी थी। इसी दौरान चालक को नींद की झपकी आ गई और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।