हिमाचल प्रदेश से दिवाली मनाने घर आ रहे थे दो भाई, गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बाइक; एक की मौत

जागरण संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)। गंगा एक्सप्रेसवे पर बाइक डिवाइडर से टकराने से रहरा थाना क्षेत्र के गांव भावली निवासी दो सगे भाई दीपांशु और शिवांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते हुए दीपांशु 25 वर्ष की मौत हो गई। दोनों भाई हिमाचल प्रदेश से दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में गंगा पुल से पहले हादसा हुआ है।

गांव निवासी गंगासरन सिंह खेती बाड़ी के साथ चिकित्सा व्यवसाय करते हैं। उनके दोनों बेटे हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फार्मा कंपनी में नौकरी करते हैं। रविवार सुबह करीब पांच बजे वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश से बाइक से अपने घर लौट रहे थे।

रास्ते में जब वह जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में गंगा नदी के पुल के नजदीक पहुंचे, नींद की झपकी आने से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए।