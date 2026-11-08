दीपावली पर मथुरा में दर्दनाक हादसा: गन्ना जूस मशीन के शाफ्ट में शॉल उलझने से युवक की मौत
मथुरा में गन्ना जूस निकालने वाली मशीन की साफ्ट में शाल उलझने से एक युवक की गला घुटने से मौत ...और पढ़ें
HighLights
गन्ना जूस मशीन की साफ्ट में शाल उलझने से हादसा
युवक की गला घुटने से हुई मृत्यु
दीपावली के दिन मथुरा में परिवार में कोहराम
जागरण संवाददाता, मथुरा। गन्ना का जूस निकालने वाली मशीन की ढकेल की साफ्ट में शॉल उलझ जाने से एक युवक की गला घुटने से मृत्यु हो गई। वह जेवर से ढकेल को वृंदावन ले जा रहा था। दीपावली के दिन हुए हादसे में परिवार में कोहराम मच गया।
देवीराम उर्फ देवू निवासी गांव मढैया थाना जेवर जिला गौतम बुद्धनगर रविवार तड़के गन्ना का जूस निकालने वाली मशीन की ढकेल को वृंदावन ले जा रहे थे। हल्की ठंड होने के कारण उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी।
तेज रफ्तार साफ्ट की चपेट में फंसी शॉल
थाना सुरीर क्षेत्र में गांव सुरीर के परसोती गढ़ी के समीप अचानक शाल का एक छोर ढकेल की घूम रही साफ्ट चपेट में आ गया। साफ्ट की तेज रफ्तार के कारण शाल तेजी से खिंचती चली गई, जिससे युवक का गला बुरी तरह कस गया, जिससे युवक की मृत्यु हो गई और ढकेल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में घुस गई।
युवक का शव देखकर पुलिस दी सूचना
सुबह ग्रामीणों ने लावारिस हालत में खड़ी गन्ना जूस निकलने वाली मशीन की ढकेल को समीप जाकर देखा तो स्टेयरिंग सीट के पास युवक का शव पड़ा था। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने स्वजन को हादसे की सूचना दी।
दीपावली के दिन हादसे में युवक की मृत्यु से परिवार में कोहराम मच गया और स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। सुरीर थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि विधिक कार्रवाई कर शव को स्वजन के सिपुर्द कर दिया।
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