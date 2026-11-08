विधानसभा चुनाव से पहले सपा सुप्रीमो ने फिर यादव पर लगाया दांव, मथुरा में वीरेंद्र को दी बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, मथुरा। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा में सजातीय पर दांव लगाया है। फिर से जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी वीरेंद्र यादव को सौंपी है। उनको संगठन मजबूत करने के लिए कहा गया है। अब एक बार फिर जिले की नए सिरे से कार्यकारिणी गठित की जाएगी।

जिले में सपा का सजातीय वोट बैंक अधिक नहीं है। जाट-ठाकुर बहुल जिले में अब तक हुए लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में सपा एक भी सीट से खाता नहीं खोल सकी है।

एक बार फिर वीरेंद्र यादव को दी सपा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 19 जुलाई, 2024 को अजित सिंह को हटाकर सपा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बरारी के वीरेंद्र यादव को दी थी। तब से वह संगठन की जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे। 16 जुलाई को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव समेत जिले की पूरी कार्यकारिणी एवं सभी फ्रंटल संगठनों को निष्क्रिय कर दिया था। तब से सपा संगठन जिले में निष्क्रिय चल रहा था।