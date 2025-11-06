Language
    बहजोई में मिट्टी का ढांग गिरने से सात लोग दबे, हादसे के बाद मचा हड़कंप

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    बहजोई में एक दुखद घटना घटी, जहाँ मिट्टी का ढांग गिरने से सात लोग दब गए। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, और पुलिस व प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुँचकर राहत कार्य में जुट गईं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, बहजोई। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव नरौदा में गुरुवार की शाम मिट्टी का ढांग गिरने से हादसा हो गया जिसमें कई लोग मिट्टी के नीचे दब गए। हादसे की सूचना पर मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और सात लोगों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल बहजोई भेजा गया जहां उनका उपचार जारी है। दबे लोगों में महिलाएं और एक किशोरी भी शामिल बताई जा रही हैं।

    घटना की जानकारी मिलते ही सीओ बहजोई प्रदीप कुमार और प्रभारी निरीक्षक बहजोई मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि लोग मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे थे तभी अचानक मिट्टी का ढांग टूटकर गिर गया जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

