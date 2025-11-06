बहजोई में मिट्टी का ढांग गिरने से सात लोग दबे, हादसे के बाद मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बहजोई। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव नरौदा में गुरुवार की शाम मिट्टी का ढांग गिरने से हादसा हो गया जिसमें कई लोग मिट्टी के नीचे दब गए। हादसे की सूचना पर मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और सात लोगों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल बहजोई भेजा गया जहां उनका उपचार जारी है। दबे लोगों में महिलाएं और एक किशोरी भी शामिल बताई जा रही हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ बहजोई प्रदीप कुमार और प्रभारी निरीक्षक बहजोई मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि लोग मिट्टी खोदने का कार्य कर रहे थे तभी अचानक मिट्टी का ढांग टूटकर गिर गया जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।