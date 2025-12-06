संभल में 6 दिसंबर को सुरक्षा चाक-चौबंद: पुलिस की पैनी नजर, CCTV से शहर की निगरानी

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। 6 दिसंबर के मद्देनजर संभल शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौकन्नी कर दी गई है। पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवान सुबह से ही प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में तैनात दिखे। एसपी ने स्वयं सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और फोर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

6 दिसंबर को संभल में सुरक्षा कड़ी, जगह जगह पुलिस तैनात 6 दिसंबर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा का घेरा काफी मजबूत कर दिया गया है। शहर के जामा मस्जिद जाने वाले हर महत्वपूर्ण मार्ग, बाजार तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।सुबह से ही पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की टीमें शहर में तैनात रहीं और सुरक्षा का भरोसा दिलाती रहीं।

पुलिस की तैनाती।

हर चौराहे पर पुलिस चौकसी, सीसीटीवी से हो रही निगरानी जामा मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील मानते हुए वहां विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और हर आने-जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में सक्रिय कंट्रोल रूम से पूरे शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने देखे सुरक्षा इंतजाम एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सत्यव्रत पुलिस चौकी पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी मानिटरिंग सिस्टम, जामा मस्जिद के बाहर तैनात फोर्स और संवेदनशील बिंदुओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने शहरवासियों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की।