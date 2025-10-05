बरेली जा रहे सांसद के पिता को पुलिस ने रोका, संभल में हिरासत में लिए गए मौलाना ममलुकुर्रहमान!

Language
    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    सम्भल में सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलुकुर्रहमान को पुलिस ने बरेली जाने से रोका। नखासा पुलिस उनके आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। मौलाना ममलुकुर्रहमान ने बताया कि वे बरेली जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से निकलते ही रोक दिया और नखासा थाने ले गई जहां अधिकारियों से बात की जाएगी।

    बरेली जा रहे सांसद पिता को पुलिस ने रोका

    जागरण संवाददाता, संभल। रविवार दोपहर को सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलुकुर्रहमान ने बरेली जाने को कहा था। जानकारी पर नखासा पुलिस सांसद के आवास पर पहुंच कर बैठ गई।

    कुछ देर बाद मौलाना ममलुकुर्रहमान ऊपर आवास से उतर कर आए और कार की ओर चले तभी वहां मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें हिरासत में कर लिया, फिर उनकी कार में बैठ कर नखासा थाने ले गए।

    बरेली के लिए निकले थे तभी पहुंची पुलिस

    मौलाना ममलुकुर्रहमान ने बताया कि वह बरेली जा रहे थे, लेकिन जैसे ही घर से निकले तभी पुलिस कर्मी वहां आ गए और अब वह उन्हें शायद नखासा थाने लेकर जा रहे हैं। जहां उनके अधिकारियों से बात की जाएगी। 

