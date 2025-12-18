मुरादाबाद जाने वाली बसों की बदली टाइमिंग, आखिरी बस निकलने का समय हो गया तय
संभल मुरादाबाद मार्ग पर कोहरे और सर्दी के कारण रोडवेज बसों के समय में बदलाव किया गया है। पीतल नगरी डिपो के अनुसार, संभल से मुरादाबाद के लिए अंतिम बस स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। सर्दी और कोहरे के चलते अब संभल मुरादाबाद मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों के संचालन का समय में विभाग ने परिवर्तन किया है। जिससे रात के दौरान संचालन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। पीतल नगरी डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी द्वारा जारी की गई नई समय सारणी के अनुसार अब तक संभल से मुरादाबाद के लिए रात को 10 बजे अंतिम बस सेवा मिलती थी।
मगर, अब यहां से इसका समय बदलकर रात को 9.30 बजे कर दिया गया है। वही मुरादाबाद से संभल के लिए रात को 11 बजे अंतिम बस सेवा थी। ऐसे में अब यह बस सेवा 10 बजे कर दी गई है।
बस अड्डा प्रभारी मोहसिन कमर ने बताया कि कोहरे व सर्दी के दौरान चलने वाली शीत लहर को लेकर अधिकारियों द्वारा यह कदम उठाया गया है। क्योंकि रात में कोहरे के साथ शीत लहर की वजह से बस संचालन में काफी परेशानियों का सामना चालक व अन्य स्टाफ को करना पड़ता था। साथ ही से हादसे की आशंका भी बनी रहती थी। इसी को लेकर सर्दी में समय परिवर्तन किया गया है।
