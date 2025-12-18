मुरादाबाद जाने वाली बसों की बदली टाइमिंग, आखिरी बस निकलने का समय हो गया तय

जागरण संवाददाता, संभल। सर्दी और कोहरे के चलते अब संभल मुरादाबाद मार्ग पर संचालित रोडवेज बसों के संचालन का समय में विभाग ने परिवर्तन किया है। जिससे रात के दौरान संचालन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। पीतल नगरी डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी द्वारा जारी की गई नई समय सारणी के अनुसार अब तक संभल से मुरादाबाद के लिए रात को 10 बजे अंतिम बस सेवा मिलती थी।

मगर, अब यहां से इसका समय बदलकर रात को 9.30 बजे कर दिया गया है। वही मुरादाबाद से संभल के लिए रात को 11 बजे अंतिम बस सेवा थी। ऐसे में अब यह बस सेवा 10 बजे कर दी गई है।