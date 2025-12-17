Road Widening In UP: संभल में 21 KM लंबी सड़क का होगा चौड़ीकरण, 78 करोड़ रुपये होंगे खर्च 

जागरण संवाददाता, संभल। लोक निर्माण विभाग ने बुलंदशहर मार्ग पर करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराया गया है। जिस पर करीब 78 करोड़ की लागत आएगी। दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। क्योंकि वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। नगर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। मगर, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना सड़कों की खराब स्थिति के कारण करना पड़ता है। यही स्थिति संभल बुलंदशहर मार्ग की भी थी। जहां यातायात के सापेक्ष सड़क की स्थिति काफी खराब थी। जहां सड़क जर्जर होने के साथ ही कम चौड़ी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्योंकि इसी मार्ग से मुरादाबाद, उत्तराखंड के साथ कई अन्य शहरों से बड़े व माल वाहक वाहनों के साथ छोटे यात्री वाहन अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर के साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र व हरियाणा की ओर जाते हैं और इस कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ इसी मार्ग पर जनपद की सीमा में प्रसिद्ध कैला देवी धाम के साथ हरि बाबा बांध आश्रम भी है।

जहां पर देश के कई शहर व राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। जिन्हें खराब सड़क के कारण बहुत दिक्कत होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ सुधरीकरण का कार्य भी शुरू करा दिया गया है।

जिसमें अभी तक सड़क की चौड़ाई सात मीटर है। मगर अब उसकी चौडाई दस मीटर हो जाएगी। विभाग की ओर से इस मार्ग पर खिरनी से लेकर केसरपुर तिराहे तक करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों ओर डेढ़ डेढ़ मीटर चौडा कराया जा रहा है। जिसके बाद इस सड़क के सुधरीकरण का कार्य कराया जाएगा। इससे सड़क गड्ढा मुक्त होने के साथ ही काफी चौड़ी हो जाएगी।

अधिशासी अभियंता सुनील प्रकाश ने बताया कि करीब 78 करोड़ की लागत से संभल बुलंदशहर मार्ग पर खिरनी से केसरपुर तिराहे तक करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जहां चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग के सुधरीकरण का काम शुरू होगा।

सड़कों पर थर्मों प्लास्टिक पेंट का काम शुरू संभल : कोहरे के दौरान हादसों की रोकथाम के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग से सड़क पर थर्मों प्लास्टिक पेंट से सफेद पट्टी बनाई जा रही है। कार्यदायी संस्था कर्मचारियों ने बताया कि संभल से काम को शुरू किया गया है, जिसमें बहजोई मार्ग से होते हुए बदायूं जिले की सीमा तक कार्य को किया जाएगा। इसके बाद संभल से गजरौला तक कार्य को किया जाएगा।