संवाद सहयोगी, संभल। कैलादेवी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मृत्यु हाे गई। पति ने अपने ही भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस घटना को आत्महत्या बता रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थाना अंतर्गत गांव निबौरा निवासी मुनिया देवी 40 पत्नी हरनारायण यादव की सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। स्वजन ने कमरे में महिला को मृत अवस्था में पड़े देखा तो होश उड़ गए। महिला शरीर पर चोट का निशान नहीं था लेकिन, स्वजन का कहना है कि रविवार की रात मुनिया रोजाना की तरह खाना खाकर घर के कमरे में सोई थी।

पति हरनारायण का आरोप है कि मुनिया की हत्या की गई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हरनारायण ने अपनी जमीन भाई को बेच दी थी। उस समय पत्नी ने जमीन बेचने का विरोध किया था। इसी बात को लेकर हरनारायण के भाई का मुनिया देवी से विवाद हो गया था।