    संभल में मह‍िला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति ने लगाया हत्या का आरोप

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। महिला के पति ने हत्या का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

    संवाद सहयोगी, संभल। कैलादेवी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मृत्यु हाे गई। पति ने अपने ही भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस घटना को आत्महत्या बता रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    थाना अंतर्गत गांव निबौरा निवासी मुनिया देवी 40 पत्नी हरनारायण यादव की सोमवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। स्वजन ने कमरे में महिला को मृत अवस्था में पड़े देखा तो होश उड़ गए। महिला शरीर पर चोट का निशान नहीं था लेकिन, स्वजन का कहना है कि रविवार की रात मुनिया रोजाना की तरह खाना खाकर घर के कमरे में सोई थी।

    पति हरनारायण का आरोप है कि मुनिया की हत्या की गई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हरनारायण ने अपनी जमीन भाई को बेच दी थी। उस समय पत्नी ने जमीन बेचने का विरोध किया था। इसी बात को लेकर हरनारायण के भाई का मुनिया देवी से विवाद हो गया था।

    पति मुनिया की मौत के पीछे यही कारण मान रहा है। पति की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष सौरभ त्यागी ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते महिला ने घर में रखे कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।